Московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 3:1.
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