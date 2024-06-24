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США решили пригласить Грузию на саммит НАТО

США решили пригласить Грузию на саммит НАТО

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил, что не смотря на действия и заявления правящей в стране партии «Грузинская мечта», эта страна будет приглашена на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, – сообщают СМИ.

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