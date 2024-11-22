Экспорт российского газа через Украину остается стабильным, несмотря на спор «Газпрома» с OMV

Газовый рынок ЕС находится в напряжении с тех пор, как на прошлой неделе компания OMV заявила, что ей присудили 242 миллиона долларов США плюс проценты и судебные издержки в арбитражном деле против нерегулярных поставок топлива «Газпромом» в Германию.
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