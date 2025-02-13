Русский компас РУДН. Фото: из открытых источников. Девушкам в РУДН велели одеваться так, чтобы.
В сарафанах нельзя: дресс-код во вкусе мигрантов навязали русским студенткам
Комментарии
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АндрейБорков
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13 час.
М
ММ
В конце 70-х нормой для подавляющего большинства советских старшеклассниц и студенток были МИНИ ЮБКИ! Нынешние студенты бы слюной закапали, увидев группу таких студенток. И безнравственным считалась одежда совсем другого вида! Сам наблюдал, как старичок-ветеран матерно орал в трамвае на студентку за ее одежду. Трамвай был полон студенток в летних сарафанчиках и мини платьишках. А девушка, на которую он орал, была В БРЮКАХ!!!
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6 час.
Виталий Сорокин
Сколько уже можно про этот РУДН читать? Когда уже там порядок наведут?
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5 час.
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