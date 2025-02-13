FESCO расширила географию морской линии между Вьетнамом и Малайзией

Транспортная группа FESCO с целью расширения географии регулярной линии между Малайзией и Вьетнамом FESCO Intra Asia Service (FIAS) добавила новый порт судозахода — Пасир Гуданг (Малайзия), сообщает пресс-служба компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии