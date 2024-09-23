Хрущёвская «оттепель»: удар по русским кадрам не только в Казахстане…

Тема разнообразных репрессий против партийно-государственных, военных, хозяйственных деятелей в период так называемой «хрущёвской оттепели» поныне вызывает широкой интерес, в ном числе в контексте процессов национально-государственного строительства в бывших советских республиках.
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