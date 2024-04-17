Автомобиль горел в боксе автомастерской в Жанаозене

Об этом рассказали в ДЧС Мангистауской области, передает inAktau.kz. За прошедшую неделю подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ потушили 6 пожаров, а также выезжали на 24 случая горения.
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