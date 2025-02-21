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Петербургский дневник

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Режиссер Сокуров рассказал, что побеседовал с Путиным о проблемах «Ленфильма»

Режиссер Сокуров рассказал, что побеседовал с Путиным о проблемах «Ленфильма»

Киностудия переживает непростой экономический период Народный артист России, режиссер Александр Сокуров сообщил в беседе с информационным агентством ТАСС, что петербургская киностудия «Ленфильм» в данный момент переживает непростой экономический период.

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