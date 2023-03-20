smi.today

4 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Надо не поднимать вопрос, а послать кого надо в Гаагу и депортировать этих лживых и продажных судей МУС для осуждения...Володин поднял во...
  • Валентин Щербаков
    А в ответ прекратить поставки газа и зерна, не считая прекратить туризм и т. д. по списку...Власти Турции сос...
  • Уфимцев я
    А пришлите-ка их родителей, вместе с детками-затейниками, к нам, на Севера!.. Мы найдем место применения этим шаловли...В Крыму подростки...

21 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

21 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

21 марта – 80 день года, до Нового года осталось 285 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день? Подробность можно узнать в материале Тульской службы новостей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх