21 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

21 марта – 80 день года, до Нового года осталось 285 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день? Подробность можно узнать в материале Тульской службы новостей.
21 марта – 80 день года, до Нового года осталось 285 дней. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день? Подробность можно узнать в материале Тульской службы новостей.
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