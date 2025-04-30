Советник Трампа оценил способность США субсидировать безопасность Европы

США со своим государственным долгом не способны субсидировать безопасность Европы. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью New York Post.
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