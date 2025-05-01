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Украина попросила FIG не допускать россиянку Мельникову к турнирам

Украина попросила FIG не допускать россиянку Мельникову к турнирам

Украина попросила FIG не допускать российскую гимнастку Мельникову к турнирам Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики обратились в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием не допускать к международным турнирам российскую гимнастку Ангелину Мельникову.

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