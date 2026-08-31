Бывший директор BlackRock заявил, что успех XRP зависит от крупных институтов

Недавнее видео, опубликованное криптокомментатором Xaif, вызвало новые дебаты в сообществе XRP, поскольку Эдвард Дауд, бывший управляющий директор BlackRock, изложил свою точку зрения на Ripple и будущее его цифрового актива XRP.
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