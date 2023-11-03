Мать умершего в Сочи ребенка кормила его из шприца с неизвестным содержимым

Скончавшегося от истощения малыша кормили из шприца с неизвестным содержимым. Такой информацией поделилась во время судебного заседания в Лазаревском районном суде Краснодарского края бабушка умершего ребенка, пишет РИА Новости.
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