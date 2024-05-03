Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подразделения НАТО прибывают на Украину. Победа Байдена даст старт Третьей мировой

Замысел НАТО по предотвращению катастрофы киевского режима заключается в том, чтобы заполнить бреши в рядах ВСУ завозом своих "советников", пишет издание Asia Times.

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