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«Нет никого, кроме тебя, с кем я бы хотела провести всю свою жизнь»: Алехандра Силва призналась Ричарду Гиру в любви на его 77-летии

«Нет никого, кроме тебя, с кем я бы хотела провести всю свою жизнь»: Алехандра Силва призналась Ричарду Гиру в любви на его 77-летии

Голливудский актёр Ричард Гир отпраздновал 77-летие в кругу самых близких. День рождения артист провёл вместе с супругой Алехандрой Силвой и их младшим сыном Джеймсом.

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