Аэропорт Новокузнецка временно приостановил прием самолетов

В связи с этим рейс из Казани был направлен на запасной аэродром в Новосибирске Аэропорт Новокузнецка в Кемеровской области временно не принимает воздушные суда по техническим причинам, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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