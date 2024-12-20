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Ставки перед ставкой

Ставки перед ставкой

Денежный рынок в декабре – это дикая смесь из разных процессов, бюджетных и структурных перекосов, неопределенности по ставкам, устойчивых факторов здесь мало, поэтому ценообразование «кривое» и подчинено перекосам в моменте.

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