Ставки перед ставкой

Денежный рынок в декабре – это дикая смесь из разных процессов, бюджетных и структурных перекосов, неопределенности по ставкам, устойчивых факторов здесь мало, поэтому ценообразование «кривое» и подчинено перекосам в моменте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии