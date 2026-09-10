Рассрочка на недвижимость во Вьетнаме: как выбрать график платежей и увеличить доходность

Когда я впервые задумалась о покупке квартиры во Вьетнаме, меня больше всего волновал даже не выбор локации, а то, как именно выстроить оплату.
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