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Земля

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Рассрочка на недвижимость во Вьетнаме: как выбрать график платежей и увеличить доходность

Рассрочка на недвижимость во Вьетнаме: как выбрать график платежей и увеличить доходность

Когда я впервые задумалась о покупке квартиры во Вьетнаме, меня больше всего волновал даже не выбор локации, а то, как именно выстроить оплату.

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