Николай Басков уверил, что Андрей Григорьев-Апполонов ему не коллега

В этом сезоне известного шоу “Ну-ка, все вместе!”, где выступают только группы, к ста экспертам во главе с Сергеем Лазаревым присоединились и два участника знаменитой группы “Иванушки International” – Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.