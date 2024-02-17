Николай Басков уверил, что Андрей Григорьев-Апполонов ему не коллега

В этом сезоне известного шоу “Ну-ка, все вместе!”, где выступают только группы, к ста экспертам во главе с Сергеем Лазаревым присоединились и два участника знаменитой группы “Иванушки International” – Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев.
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