Царьград
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Царьград

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Сыровар Сирота предложил "дедовский" рецепт спасения русских деревень

Сыровар Сирота предложил "дедовский" рецепт спасения русских деревень

Фермер считает, что Россию следует разделить на Черноземье и Нечерноземье, чтобы привлечь людей в регионы.

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