Сыровар Сирота предложил "дедовский" рецепт спасения русских деревень

Фермер считает, что Россию следует разделить на Черноземье и Нечерноземье, чтобы привлечь людей в регионы.
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Так за молочной продукцией контроль всё равно нужен, чтобы понимать, откуда молочка и кто её произвёл
Регионы развивать надо, в том числе и сельское хозяйство. В частности мясное. А честный знак не мешает работать нормальным фермерам, скорее убирает тех, кто пытается это делать в серую