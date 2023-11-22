В Приамурье осудили экс-начальника УМВД и экс-начальника тыла полиции

Суд приговорил экс-начальника УМВД по Амурской области Николая Аксёнова к четырем годам и экс-начальника тыла полиции региона Михаила Робканова к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа.