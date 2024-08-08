Красноярцы рассказали о жизни в мигрантских кварталах правобережья — видео

Большую часть Ленинского района Красноярска уже по праву можно назвать мигрантскими кварталами. Приезжие из Средней Азии обосновались в окрестностях рынков «КрасТЭЦ» и «Содружество», но с каждым годом расселяются всё дальше.
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