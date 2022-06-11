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Китайский дипломат напомнил США о бомбардировках Белграда боеприпасами с обеднённым ураном

Китайский дипломат напомнил США о бомбардировках Белграда боеприпасами с обеднённым ураном

В Китае отреагировали на очередной всплеск санкционной активности со стороны США. На сей раз Вашингтон призывает ввести новую порцию санкции в отношении КНДР за «нарушение резолюций Совета безопасности ООН».

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