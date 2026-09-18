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FiNE NEWS

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Финны в шоке: вместо местных вакансий компания зовёт их строить будущее в Африке!

Представьте: в Лаппенранте каждый седьмой без работы, город ещё не отошёл от удара после закрытия огромной бумажной фабрики, а тут вдруг — бац! — местная компания набирает людей… в Западную Африку.

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