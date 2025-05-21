Times: Британия готовит санкции против глав Минобороны и Минфина Израиля

Британское правительство рассматривает возможность введения персональных ограничительных мер против ключевых министров израильского кабинета, включая главу Минфина Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и руководителя оборонного ведомства Исраэля Каца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии