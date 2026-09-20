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Студент Ватерлоо создал платформу JOLIVE для поведенческих исследований

Студент Ватерлоо создал платформу JOLIVE для поведенческих исследований

Исследование по психологии, на создание которого прежде уходило пять-шесть недель, теперь можно построить меньше чем за час.

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