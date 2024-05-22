В Красноярске полицейские задержали очередного курьера мошенников, который похитил у восьми пенсионеров более 1 млн рублей

6 мая в полицию обратилась жительница краевого центра 1929 года рождения с заявлением о том, что неизвестный путем обмана похитил у нее 120 тысяч рублей.
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