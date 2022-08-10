В ДНР сообщили о входе союзных сил в Соледар и Артемовск

Союзные силы (первый корпус Народной милиции ДНР, второй корпус Народной милиции ЛНР и Вооруженные силы России) пересекли черту городов Соледар и Артемовск, сообщил в среду, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса НМ ДНР Эдуард Басурин.