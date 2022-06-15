ЮНЕСКО: 10% населения Земли не умеют читать или писать

Более 770 млн взрослых жителей Земли, включая 126 млн представителей молодежи, не умеют читать или писать, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле во время VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше.
Более 770 млн взрослых жителей Земли, включая 126 млн представителей молодежи, не умеют читать или писать, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле во время VII Международной конференции по образованию взрослых, которая проходит в Марракеше.
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