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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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24+8+10 от Джимми Батлера помогли «Голден Стэйт» без Стефа Карри справиться с «Милуоки»

В активе форварда 24 очка, 8 подборов и 10 передач при 5 потерях. Батлер реализовал 6 из 13 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 11 из 11 штрафных.

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