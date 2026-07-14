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В Госдуме предложили продлевать сроки исполнения научных грантов женщинам в декрете

В Госдуме предложили продлевать сроки исполнения научных грантов женщинам в декрете

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя ГД Владиславом Даванковым направили письмо Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, в котором предложили установить право женщин-ученых на продление сроков реализации научных грантов в связи с рождением ребенка.

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