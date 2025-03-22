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Царьград

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Стамбульская полиция разгоняет протест: активисты вытеснены из парка Сарачхане

Стамбульская полиция разгоняет протест: активисты вытеснены из парка Сарачхане

В Стамбуле в парке Сарачхане полиция начала разгон протестующих. Акция была быстро подавлена, после чего участники были вытеснены из зоны протеста.

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