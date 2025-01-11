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Русские снайперы успешно поражают цели через стены благодаря новейшему оборудованию

Русские снайперы успешно поражают цели через стены благодаря новейшему оборудованию

Русские снайперские винтовки позволяют поражать цели через стены. Министерство обороны отметило, что использование тепловизоров помогает снайперам, как Айсман, эффективно работать даже в плохую погоду.

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