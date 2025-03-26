Поддержка учителей и русские учебники: Абхазия и Россия укрепляют сотрудничество в сфере образования Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.
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