Cybernews: В сеть утекли данные полумиллиона пользователей российских криптобирж

Исследователи интернет-портала Cybernews официально подтвердили нарушение конфиденциальности клиентов девяти российских криптовалютных обменников в результате чего личные данные пользователей оказались в Интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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