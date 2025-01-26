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26.01.25==В Словакии около 60 тыс. человек приняли участие в протестах

26.01.25==В Словакии около 60 тыс. человек приняли участие в протестах

  В Словакии около 60 тыс. человек приняли участие в протестах В Словакии прошли протесты в рамках серии мирных демонстраций под названием «Словакия – Европа», организатором которой является инициатива «Мир Украины».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если  кто  забыл, напомню - Словакия  была  на стороне  Гитлера  в  ВОВ. Нацизмом она пропитана насквозь,его тлетворный  дух не выветрился  из словаков. Фицо  точно также  люто  ненавидит Россию, как вся  страна  его. Только  он соображает, что  без российского газа  страна  замёрзнет, станут заводы.Потому  и затолкнул  далеко  и глубоко  в  дупу  свою ненависть к России.
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