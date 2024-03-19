В Смоленске судебные приставы взимают с граждан мнимые долги за капитальный ремонт

В 2023 году поступило свыше 1 250 исков, оспаривавших постановления С января по декабрь прошлого года суды Смоленской области приняли 1 253 заявления об оспаривании постановлений должностных лиц регионального УФССП.
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