Главком ВМФ России заявил смене тактики ВСУ

Вооруженные силы Украины изменили свою тактику, сосредоточив атаки на гражданских объектах, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев 26 июля в эфире телеканала «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии