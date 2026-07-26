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Главком ВМФ России заявил смене тактики ВСУ

Главком ВМФ России заявил смене тактики ВСУ

Вооруженные силы Украины изменили свою тактику, сосредоточив атаки на гражданских объектах, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев 26 июля в эфире телеканала «Звезда».

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