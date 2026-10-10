ABC News: Неудачная казнь Кристы Пайк привела к приостановке казней

В Теннесси Криста Гейл Пайк выжила после двух смертельных инъекций. Инцидент привел к приостановке казней, а губернатор Билл Ли инициировал независимое расследование.
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