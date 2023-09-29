Генштаб ВС РФ сообщил, что планов проведения новой мобилизации нет

С 1 октября в России стартует осенний призыв. В связи с ним замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский провел брифинг, посвященный его началу.
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