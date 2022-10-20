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Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер из-за ошибки врачей

Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер из-за ошибки врачей

Казахстанская актриса Асель Аскар похоронила восьмимесячного сына Айбарса. Об этом пишет StarHit. В начале октября артистка рассказала, что мальчик серьезно заболел, после чего медики диагностировали у него врожденную сердечную недостаточность.

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