Восьмимесячный сын актрисы Асель Аскар умер из-за ошибки врачей

Казахстанская актриса Асель Аскар похоронила восьмимесячного сына Айбарса. Об этом пишет StarHit. В начале октября артистка рассказала, что мальчик серьезно заболел, после чего медики диагностировали у него врожденную сердечную недостаточность.
Казахстанская актриса Асель Аскар похоронила восьмимесячного сына Айбарса. Об этом пишет StarHit. В начале октября артистка рассказала, что мальчик серьезно заболел, после чего медики диагностировали у него врожденную сердечную недостаточность.
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