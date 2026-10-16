Президент РФ Владимир Путин во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, 16 октября 2026 года © РИА Новости Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления войсками заслушал доклады командования об обстановке в зоне проведения спецоперации.