Президент РФ Владимир Путин во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, 16 октября 2026 года © РИА Новости Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления войсками заслушал доклады командования об обстановке в зоне проведения спецоперации.
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