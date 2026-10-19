Москва продолжит совместные экономические проекты с Тегераном, несмотря на внешнее давление. Лавров назвал конкретные направления: АЭС Бушер, добыча углеводородов и железная дорога Решт-Астара.
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