Дмитрий Артюхов встретился с участниками юбилейного форума «Российский Север»

Губернатор Ямала принял участие в подведении итогов работы по трекам. Участники представили свои инициативы по развитию туризма, сохранению родных языков, популяризации национальной одежды коренных народов и медиа.
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