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Петербургский дневник

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Россиянам дали советы по покупке автомобилей в связи с подорожанием

Россиянам дали советы по покупке автомобилей в связи с подорожанием

В первую очередь, не спешить продавать свои машины перекупщикам В условиях роста цен на автомобили, эксперт Владимир Сажин советует автовладельцам не спешить продавать свои машины перекупщикам, которые предлагают минимальную цену.

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