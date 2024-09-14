Россиянам дали советы по покупке автомобилей в связи с подорожанием

В первую очередь, не спешить продавать свои машины перекупщикам В условиях роста цен на автомобили, эксперт Владимир Сажин советует автовладельцам не спешить продавать свои машины перекупщикам, которые предлагают минимальную цену.
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