Министерство Обороны РФ информирует о потерях украинских войск на белгородском направлении: 40 военнослужащих, уничтоженные боевые бронированные машины и склад боеприпасов в Сумской области - результаты успешных действий группировки "Север".
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