Обзор Cities: Skylines II

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: Colossal Order Издатель: Paradox Interactive Жанры: sim simulation В современных реалиях нишевые жанры игр становятся профилем инди-разработчиков, однако крупным градостроительным симуляторам все же повезло.
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