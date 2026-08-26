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SPLETNIK

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"Места под софитами всем хватит". Сыгравшая главную роль в сериале Ида Галич высказалась об отсутствии актёрского образования

"Места под софитами всем хватит". Сыгравшая главную роль в сериале Ида Галич высказалась об отсутствии актёрского образования

36-летняя блогерша Ида Галич, которая сыграла главную роль в новом сериале "Чудо", ответила хейтерам, пишущим ей в соцсетях об отсутствии актёрского образования.

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