Администрация Чехова провела встречу с жителями села Троицкое

Более 80 вопросов задали жители села Троицкое на выездной администрации. Глава Чехова и его заместители обсудили ремонт дорог и кровель, организацию автобусного движения, работу местной амбулатории и другие темы.
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