В прокуратуре рассказали, как фашисты пытались стереть Мурманск с лица земли

Генпрокуратура РФ Фашисты неоднократно пытались стереть Мурманск с лица земли. И.о. прокурора Мурманской области Андрей Каширников рассказал о самом массированном авианалете на город, совершенный в 1942 году.
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