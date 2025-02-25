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В прокуратуре рассказали, как фашисты пытались стереть Мурманск с лица земли

В прокуратуре рассказали, как фашисты пытались стереть Мурманск с лица земли

Генпрокуратура РФ Фашисты неоднократно пытались стереть Мурманск с лица земли. И.о. прокурора Мурманской области Андрей Каширников рассказал о самом массированном авианалете на город, совершенный в 1942 году.

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